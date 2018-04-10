Ингушетия поспорит с Книгой рекордов Гиннесса о самом старом человеке планеты

В Ингушетии создали рабочую группу, чтобы разобраться с ошибкой в Книге рекордов Гиннесса, назвавшей самым пожилым человеком в мире не того мужчину

Самым пожилым мужчиной планеты по версии Книги рекордов Гиннесса 10 апреля был признан 112‐летний японец Масадзо Нонака. Однако в Ингушетии заявили, что это ошибка.

Родственники 122-летнего жителя республики Аппаза Илиева обратились в СМИ и напомнили о долгожителе. А глава Ингушетии Юнус‐бек Евкуров обвинил чиновников, которые вовремя «не проявили инициативу по данному вопросу». По его словам, рабочая группа, устраняющая ошибку, уже работает.

«Рабочая группа у нас там создана, работает. Надеюсь мы выйдем на уровень, в том числе, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса», — цитирует Евкурова издание «360».