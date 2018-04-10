Ингушетия поспорит с Книгой рекордов Гиннесса о самом старом человеке планеты
В Ингушетии создали рабочую группу, чтобы разобраться с ошибкой в Книге рекордов Гиннесса, назвавшей самым пожилым человеком в мире не того мужчину
Самым пожилым мужчиной планеты по версии Книги рекордов Гиннесса 10 апреля был признан 112‐летний японец Масадзо Нонака. Однако в Ингушетии заявили, что это ошибка.
Родственники 122-летнего жителя республики Аппаза Илиева обратились в СМИ и напомнили о долгожителе. А глава Ингушетии Юнус‐бек Евкуров обвинил чиновников, которые вовремя «не проявили инициативу по данному вопросу». По его словам, рабочая группа, устраняющая ошибку, уже работает.
«Рабочая группа у нас там создана, работает. Надеюсь мы выйдем на уровень, в том числе, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса», — цитирует Евкурова издание «360».
Глава республики рассказал, что Аппаз Илиев считает секретами своего долголетия наследственность, экологию, питание и работу.
Аппаз Илиев родился в 1896 году в ингушском селении Гули, он свидетель двух мировых войн, революций и высылки ингушского народа в 1944 году. Всю свою жизнь он работал на земле, занимаясь земледелием и животноводством. У Аппаза Илиева трое детей от второй жены, 33 внука и 34 правнука.
Отметим, что ранее рекорд долголетия принадлежал Франциско Нуньесу Оливере, который умер в возрасте 113 лет в Испании в январе 2018 года.
При этом самым рекордным долгожителем (вне зависимости от пола) по версии Книги рекордов Гиннесса была жительница Франции Жанна Кальман (она прожила до 122 лет), тогда как в Кабардино-Балкарии проживает 127-летняя Нану Шаова.
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