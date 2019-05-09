Парад в честь Дня Победы в Краснодаре собрал более 30 тыс. зрителей и участников

В Краснодаре 9 мая на Главной городской площади провели парад в честь 74-летию Победы в Великой Отечественной войне

Праздник начался с возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» на площади Памяти Героев. Затем на Главной городской площади прошли парадные расчеты и военная техника. Сначала на площадь выехала колонна фронтовых автомобилей и мотоциклов. На них по периметру площади совершили круг почета 19 участников Великой Отечественной войны.

Под бой курантов на площадь вынесли знамя Победы, флаги России и Краснодарского края. Прозвучали гимны России и Кубани, а также залпы оружейного салюта. Парад открыл взвод барабанщиц Краснодарского университета МВД России.

Затем торжественным маршем прошли 40 парадных расчетов и конная группа. В параде принимали участие военнослужащие, курсанты военных учебных заведений, кадеты Президентского училища, казаки, сотрудники МВД, ФСБ, МЧС России. Парад принял начальник Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Серова Сергей Румянцев.

Торжественное прохождение завершила механизированная колонна Краснодарского территориального гарнизона. По площади проехали 20 машин. Это ракетные комплексы «Искандер-ТЗМ», бронированные разведывательные машины «Тигр» и «Тайфун», зенитные установки ЗУ-23-2, БТР-80, ретро-автомобили.

Для собравшихся курсанты военных училищ и сводный военный оркестр Краснодарского территориального гарнизона исполнили песню «День Победы». После парада прошли показательные выступления бойцов спецотряда быстрого реагирования Росгвардии. Они показали действия по ликвидации преступной группы.

Парад собрал 30,5 тыс. зрителей и участников, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

После него состоялась ежегодная акция «Бессмертный полк». С 12:00 на экране, расположенном на здании мэрии, показывали портреты участников Великой Отечественной войны.

В 20:30 на Главной городской площади пройдет концерт «Подвигу жить в веках», который завершится фейерверком.