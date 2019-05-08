В Краснодаре в День Победы общественный транспорт будет работать на два часа дольше

В Краснодаре 9 мая в связи с праздничным концертом продлят работу трамваев, троллейбусов и автобусов

В этот день на Главной городской площади проведут концерт, посвященный 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, и устроят фейерверк.

На два часа дольше будет работать общественный транспорт, который идет из центра города, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Трамваи будут ходить вечером по следующему графику. От остановки «Драмтеатр» в сторону улицы Северной вагоны отправятся: по маршруту № 2 до улицы Декабристов в 22:00, 22:26 и 22:50;

по маршрутам № 5, 8 и 15 до улицы Солнечной в 22:10, 22:20, 22:22, 22:34, 22:46 и 23:00. От остановки «Драмтеатр» в сторону Кооперативного рынка будут ехать трамваи: по маршруту № 2 до улицы Индустриальной в 22:16 и 22:55;

по маршруту № 5 до улицы Бершанской в 22:00, 22:24 и 22:50;

по маршруту № 8 до хладокомбината в 22:14, 22:42, 23:09 и 23:57;

до Восточного депо в 23:17, 23:32 и 23:39. От остановки «Улица Красная» в сторону Кирова будут ходить вагоны: по маршрутам № 3 и 7 до Западного депо в 22:10, 22:16, 22:38, 22:39, 22:43, 22:45, 22:49, 22:52, 22:54, 22:56, 22:57, 23:02, 23:13, 23:17, 23:18, 23:26, 23:28, 23:29, 23:32 и 23:49;

по маршрутам № 6, 11 и 21 до Юбилейного микрорайона в 22:05, 22:12, 22:24, 22:30, 22:55 и 23:23. От остановки на Красной в сторону Коммунаров трамваи отправятся: по маршруту № 3 до улицы Декабристов в 22:12, 22:46 и 23:12;

по маршруту № 6 до улицы Димитрова в 22:26 и 23:44;

по маршруту № 7 по улице Титаровской до Димитрова в 22:21;

по маршруту № 11 до вокзала Краснодар-1 в 22:16, 22:33 и 23:05;

по маршруту № 21 до улицы Солнечной в 22:07 и 22:39.

Троллейбусы будут ходить вечером следующим образом.

От остановки «Центральный колхозный рынок» в сторону улицы Северной: по маршруту № 2 до ТЦ «Красная площадь» в 22:11 и 22:45;

по маршруту № 4 до улицы Круговой в 22:22 и 22:48;

по маршруту № 6 до бальнеолечебницы в 22:18, 22:39 и 23:00;

по маршруту № 9 до бальнеолечебницы в 22:14, 22:32 и 22:56;

по маршруту № 10 до троллейбусного депо № 1 в 22:01, 22:21, 22:42, 23:02 и 23:30;

по маршруту № 12 до стадиона «Кубань» в 22:11, 22:29, 22:46 и 23:07;

по маршруту № 31 до улиц Домбайской в 22:13, 22:35 и 23:00. От остановки «Центральный колхозный рынок» в направлении улицы Горького: по маршрутам № 2, 4, 6 и 31 до вокзала Краснодар-1 в 22:03, 22:07, 22:13, 22:17, 22:28, 22:29 и 23:47;

по маршрутам № 9 и 10 до автовокзала «Южный» в 22:04, 22:18, 22:21 и 22:51;

по маршруту № 12 в микрорайон Гидростроителей в 22:02 и 22:31. От остановки «Улица Хакурате» в сторону Дома Союзов: по маршрутам № 9 и 13 до бальнеолечебницы в 22:00, 22:14, 22:19, 22:37, 22:40 и 23:01;

по маршрутам № 21 и 31 до улицы Домбайской в 21:59, 22:17, 22:26, 22:39, 22:54 и 23:04;

по маршрутам № 4 и 31 до троллейбусного депо № 1 в 22:47, 23:12, 23:34. От остановки «Улица Коммунаров» в направлении улицы Садовой: по маршруту № 12 до стадиона «Кубань» в 22:01, 22:16, 22:34, 22:51 и 23:12;

по маршруту № 13 в микрорайон Гидростроителей в 22:28;

по маршруту № 13 до троллейбусного депо № 2 в 23:07 и 23:31.

На автобусах из центра можно будет уехать по следующему расписанию.

От остановки «ТЦ "Галерея Краснодар"» в сторону улицы Тургенева: по маршруту № 2Е до вокзала Краснодар-1 в 22:07, 22:37 и 23:13;

по маршруту № 2 и 14 до бальнеолечебницы в 22:04, 22:10 и 22:47;

по маршруту № 52 до улицы Трубилина в 22:04, 22:21 и 22:59. От остановки «Улица Хакурате» в направлении Дома Союзов: по маршруту № 2Е до троллейбусного депо № 1 в 22:10, 22:28, 22:45, 23:15 и 23:51;

по маршруту № 10 до 1-го отделения учхоза «Кубань» в 22:08, 22:30 и 23:00;

по маршруту № 52 до улицы Петра Метальникова в 22:03 и 22:35. От остановки «Улица Коммунаров» в сторону улицы Садовой: по маршруту № 2 до улицы Валерия Гассия в 22:49;

по маршруту № 10 в Комсомольский микрорайон в 22:01, 22:31 и 23:01;

по маршруту № 14 в Комсомольский микрорайон в 22:15 и 22:39;

по маршруту № 14 до троллейбусного депо № 2 в 22:10 и 23:19;

по маршруту № 10 до троллейбусного депо № 2 в 22:43 и 23:23.