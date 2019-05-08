Данные о границе между Чечней и Ингушетией внесли в Единый госреестр недвижимости
В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в начале 2019 года внесли данные о границах между Ингушетией и Чечней
Об этом говорится в сообщении Федеральной кадастровой палаты Росреестра. В ЕГРН по итогам первого квартала 2019 года добавили сведения о 112 из 378 границах между регионами России.
«В январе-марте 2019 года Федеральная кадастровая палата Росреестра полностью внесла в ЕГРН сведения о границах между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой на территории обеих республик», — рассказали в ведомстве.
В реестре полностью есть данные о границах на территории Москвы, Бурятии, Калмыкии, Якутии, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Пермского края, Амурской, Астраханской и Владимирской областей. К 2021 году субъекты должны установить границы своих регионов и населенных пунктов.
Замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова уточнила, что внесение информации о границах в ЕГРН позволяет эффективно управлять земельными ресурсами и недвижимостью, а также планировать доходы бюджетов от земельного налога и аренды, сообщает РБК.
Как писали Юга.ру, границу между Ингушетией и Чечней закрепили в сентябре 2018 года — главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение. После распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году граница не была четко установлена.
Жители Ингушетии не согласились с таким решением и начались протестные акции. В марте 2019 года митинг в Магасе продолжался два дня, на него вышли около 10 тыс. человек. Чем недовольны жители Ингушетии и что они требуют от власти читайте в нашем разборе.
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