Россиянам предстоит три рабочих дня перед длинными выходными в честь 9 Мая
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе перед праздничными выходными в честь Дня Победы
На предстоящей неделе рабочими будут 6, 7 и 8 мая, а с 9 по 12 мая россияне будут отдыхать, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Отмечается, что 8 мая продолжительность рабочего день будет сокращена на один час, пишет RT.
Кроме того, 7 мая в Краснодарском крае и Адыгее объявлено выходным днем в связи с Радоницей.
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