Россиянам предстоит три рабочих дня перед длинными выходными в честь 9 Мая

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе перед праздничными выходными в честь Дня Победы

На предстоящей неделе рабочими будут 6, 7 и 8 мая, а с 9 по 12 мая россияне будут отдыхать, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Отмечается, что 8 мая продолжительность рабочего день будет сокращена на один час, пишет RT.

Кроме того, 7 мая в Краснодарском крае и Адыгее объявлено выходным днем в связи с Радоницей.