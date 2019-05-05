Россиянам предстоит три рабочих дня перед длинными выходными в честь 9 Мая

Адыгея, Краснодарский край, Вся Россия

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Роструд напомнил о короткой рабочей неделе перед праздничными выходными в честь Дня Победы

На предстоящей неделе рабочими будут 6, 7 и 8 мая, а с 9 по 12 мая россияне будут отдыхать, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Отмечается, что 8 мая продолжительность рабочего день будет сокращена на один час, пишет RT.

Кроме того, 7 мая в Краснодарском крае и Адыгее объявлено выходным днем в связи с Радоницей.

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Как сообщали Юга.ру, после майских выходных у россиян в 2019 году останется четыре праздничных нерабочих дня — один в июне и три в ноябре. 

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