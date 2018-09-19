Стал известен график выходных и праздничных дней на 2019 год

Российская трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений, возглавляемая вице-премьером Татьяной Голиковой, одобрила предложения о переносе выходных дней в 2019 году

Из-за того, что в следующем году несколько праздничных дней совпали с выходными, комиссия обсудила и одобрила их перенос, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты России.

Так, проектом постановления правительства о праздниках предусматривается перенос субботы и воскресенья 5 и 6 января на четверг и пятницу 2 и 3 мая. Выходной в субботу, 23 февраля, также будет перенесен на пятницу, 10 мая.

Таким образом, в 2019 году россияне будут отдыхать на Новый год с 30 декабря по 8 января, на День защитника Отечества — 23 и 24 февраля, на Международный женский день — с 8 по 10 марта, а майские каникулы продлятся с 1 по 5 мая и с 9 по 12 число. Также выходным днем будет День России — 12 июня и три дня в честь Дня народного единства со 2 по 4 ноября.