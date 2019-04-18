В Адыгее 7 мая будет выходным днем в честь Радоницы

День поминовения усопших, который в 2019 году выпал на 7 мая, в Адыгее объявили нерабочим днем

Соответствующее распоряжение 17 апреля подписал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Из документа следует, что руководители исполнительных органов власти Адыгеи должны предоставить работникам выходной день 7 мая. Это же рекомендовано сделать руководителям органов местного самоуправления, а также других органов и организаций.

Решение о нерабочем дне на Радоницу принято в соответствии с законом Адыгеи «О праздничных и памятных датах», а также в связи с традицией и ходатайством епископа Майкопского и Адыгейского.

Глава республики 18 апреля встретился с владыкой Тихоном и обсудил вопросы строительства храмов, благоустройства территорий возле церквей, а также кладбищ в преддверии Пасхи.

«Благодаря вашей поддержке и помощи благотворителей, нам удалось серьезно продвинуться в строительстве храмов. Сейчас в республике возводится около 13 церквей, в том числе и кафедральный Свято-Успенский собора. Летом мы планируем завершить определенный цикл строительства — покрыть кровлей собор. Хорошим подарком всем православным к Пасхе станет новый иконостас в Троицком соборе Майкопа», — рассказал Владыка Тихон.

Напомним, в Краснодарском крае 7 мая также объявлено нерабочим днем.

Как сообщали Юга.ру, все храмы Адыгеи перед Пасхой проверят на пожарную безопасность.