На Кубани 7 мая объявили выходным днем в честь Радоницы

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление с датой проведения Радоницы в 2019 году

«В связи с установившейся на Кубани традицией пасхального поминовения усопших и обращением митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора 7 мая объявлено нерабочим днем», — говорится в документе.

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В постановлении Кондратьев порекомендовал руководителям органов исполнительной власти и органам местного самоуправления, а также работодателям сделать 7 мая нерабочим днем. Кроме того, глава региона поручил властям обеспечить условия для проведения поминальных мероприятий, рассказали 16 апреля в пресс-службе администрации Краснодарского края.