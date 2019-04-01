Судью из Анапы лишили полномочий после возбуждения уголовного дела

Краснодарский край

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Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно лишила полномочий находящегося под следствием судью Анапского райсуда Владимира Стародубцева

«За совершение дисциплинарного проступка к дисциплинарной ответственности привлечен судья Анапского районного суда Стародубцев В.П., на него наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением пятого квалификационного класса», — сообщили в пресс-службе коллегии.

Как писали Юга.ру, Стародубцев стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, он вместе с сыном и братом вымогал крупную сумму у собственников участка, расположенного в прибрежной зоне поселка Большой Утриш. Деньги якобы были нужны для «урегулирования проблем, возникших вокруг дорогой прибрежной территории». В этой же зоне находится ресторан сына судьи, запрета строительства которого долгое время добивались прокуроры и общественность. Стародубцев в то время возглавлял Анапский райсуд, и семье удалось достроить ресторан. 

Сам Стародубцев отрицал причастие к делу и сообщал, что участок более не принадлежит их семье, а тема «раздувается специально», пишет «РБК Краснодар». Однако, по данным СМИ, вокруг этого участка и соседних объектов недавно снова возникли проблемы. Следствие утверждает, что Стародубцев и его родственники взялись решить эти проблемы, запросив за это с собственников участка 50 млн рублей и 10 соток земли. Об этом один из собственников проинформировал правоохранительные органы.

Анапа Коррупция Суд
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