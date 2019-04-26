Вице-мэра Сочи Бомбергера освободили из-под стражи

В связи с истечением предельного срока содержания под стражей из СИЗО в Москве освободили вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера

Адвокат чиновника Наталья Митусова сообщила, что Бомбергер, который находился в московском СИЗО № 4, освобожден в ночь на 24 апреля.

Она пояснила, что инкриминируемое ее подзащитному превышение должностных полномочий относится к преступлениям средней тяжести, а предельный срок содержания под стражей по ним составляет шесть месяцев.

«Следствие попыталось выйти с ходатайством о продлении срока содержания под стражей, но суд отказал. Бомбергеру избрали меру пресечения в виде подписки о явке по вызову следствия», — цитирует Митусову «Интерфакс».

Она также добавила, что суд отстранил Бомбергера от должности на период предварительного расследования, которое продлено до июля.