Мэрия Сочи выделила детям-колясочникам подвал без пандуса для занятий творчеством
Администрация Сочи выделила для занятий детям с ограниченными возможностями здоровья цокольное помещение без ремонта и лестницей вместо пандусов
«Мы обратились в администрацию с просьбой предоставить детям помещение для творческих занятий. В итоге нам предложили цокольное помещение без ремонта, с не приспособленным для колясочников подходом: вместо пандусов — лестница. В ответ на наш отказ в мэрии развели руками и сказали, что других помещений нет», — рассказал журналистам руководитель некоммерческой организации «Радуга Сочи», работающей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, Виктор Шубин.
Сюжет, рассказывающий о ситуации, вышел 25 апреля на телеканале НТВ.
После этого следственные органы организовали доследственную проверку информации о нарушении прав детей с ограниченными возможностями.
«В новостной программе одного из федеральных каналов вышел сюжет о нарушении прав детей с ограниченными возможностями. По данным СМИ, местная администрация для занятий творчеством детей с ограниченными возможностями предоставила помещение без ремонта. В сюжете отмечается, что проход к помещению затруднен ввиду отсутствия пандусов», — прокомментировали 25 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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