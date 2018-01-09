В Сочи на территории школы нашли гостиницу

Бывшая учительница сочинской школы рассказала о гостинице в учебном учреждении

Журналисты телеканала «РЕН ТВ» отправились в школу № 4, откуда в конце 2017 года уволили учительницу биологии Елену Носову — перед этим педагог опубликовала видео о плохих условиях обучения детей. Корреспонденты нашли на территории школы гостиницу в одноэтажной пристройке за забором.

«Девушка отказывается отвечать на вопросы журналистов и по-хозяйски своим ключом закрывает входную дверь. Одноэтажная пристройка за железным забором, судя по всему, обжита уже давно. Двери — новые, на крыше — спутниковая тарелка. На первый взгляд, обычный хостел. За исключением того, что эта ночлежка находится прямо на территории школы. А постояльцы — учителя и само руководство учебного заведения», — говорится в сюжете.