Власти Сочи объяснили, почему в подвале школы № 4 живут семь учительских семей

В управлении образования Сочи прокомментировали информацию со школой № 4 — в январе выяснилось, что там живут несколько семей, а в декабре учительница этой школы опубликовала видеозапись о плохих условиях обучения детей

В управлении по образованию и науке администрации Сочи (УОН) порталу Юга.ру пояснили, что в цокольных помещениях школы сейчас живет семь семей педагогов, а с 2004 года там жили 13 учительских семей.

«Помещения, в которых проживают семьи, расположены в цокольном этаже школы, имеют отдельный вход. В помещениях соблюдены все меры пожарной безопасности. В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для общеобразовательных организаций, помещения, расположенные в цокольном этаже, не могут быть использованы в учебном процессе», — прокомментировали в УОН.

В управлении пояснили, что семьи учителей платят коммуналку — с каждым живущим в школе учителем заключен договор о возмещении услуг. В помещениях установлены счетчики коммунальных услуг, на основании показаний которых учителя регулярно оплачивают ЖКУ, перечисляя деньги на счет школы.

В УОН добавили: в Сочи многие школы испытывают острую необходимость в высококвалифицированных педагогических кадрах, и решение жилищного вопроса — один из методов для привлечения талантливых педагогов в школы курорта.

«На протяжении многих лет проблема обеспечения жильем педагогов школы № 4 города Сочи решалась по-разному. Кто-то из педагогов приобрел жилье по ипотечному кредиту, кто-то приобрел земельный или дачник участок с жилым строением в пригородный зоне, кто-то получил служебное жилье», — заключили в УОН.

Как сообщали Юга.ру, в декабре учитель биологии сочинской школы № 4 Елена Носова опубликовала видео о плохих условиях обучения детей: показала исписанные и исцарапанные столы, сломанные стулья, отваливающуюся штукатурку. Началось служебное расследование, в УОН сказали, что продемонстрированная на видео мебель предназначалась для списания. Елену Носову уволили, она собирается в суде обжаловать приказ о своем увольнении.