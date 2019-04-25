Авиакомпания «Россия» получила награду за развитие сервиса

Агентство «АвиаПорт» в апреле признало сервис авиакомпании «Россия» самым современным и динамично развивающимся

Авторитетное Агентство «АвиаПорт» составило рейтинг «Сервис в российском небе». Победителей назвали на международном специализированном форуме «Skyservice 2019» в Санкт-Петербурге. Авиакомпания «Россия» стала победителем в специальной номинации «Прогресс в сервисе».

Авторы рейтинга отметили наилучшую динамику развития бортовых услуг у «России». Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев подчеркнул, что в отличие от многих других перевозчиков «Россия» не пытается сократить ассортимент услуг или экономить на обслуживании пассажиров.

«Эксперты, проводившие исследование, отметили расширение набора услуг, прежде всего в части системы развлечения в полете, а также улучшение качества питания», — прокомментировал Олег Пантелеев.