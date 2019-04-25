Авиакомпания «Россия» получила награду за развитие сервиса
Агентство «АвиаПорт» в апреле признало сервис авиакомпании «Россия» самым современным и динамично развивающимся
Авторитетное Агентство «АвиаПорт» составило рейтинг «Сервис в российском небе». Победителей назвали на международном специализированном форуме «Skyservice 2019» в Санкт-Петербурге. Авиакомпания «Россия» стала победителем в специальной номинации «Прогресс в сервисе».
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Авторы рейтинга отметили наилучшую динамику развития бортовых услуг у «России». Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев подчеркнул, что в отличие от многих других перевозчиков «Россия» не пытается сократить ассортимент услуг или экономить на обслуживании пассажиров.
«Эксперты, проводившие исследование, отметили расширение набора услуг, прежде всего в части системы развлечения в полете, а также улучшение качества питания», — прокомментировал Олег Пантелеев.
В пресс-службе «России» рассказали, что в 2018 году набор услуг для пассажиров на борту лайнеров авиакомпании расширился и улучшился. Так, полностью обновилось меню питания, представлены новые дорожные наборы для пассажиров бизнес-класса, разработаны наборы-рюкзачки для детей — в этих наборах использовали инновационную технологию дополненной реальности.
Помимо этого, пассажиры получили возможность во время полета скачивать развлекательный контент из бортовой стриминговой системы.
Рейтинг «Сервис в российском небе» составляется ежегодно по результатам независимого экспертного исследования качества обслуживания пассажиров авиакомпаний.
Авиакомпания «Россия» в 2018 году обслужила больше 11 млн пассажиров и является одним из пяти крупнейших авиаперевозчиков страны по этому показателю. «Россия» получила отраслевую премию Skyway Service Award в номинациях «Лучшая авиакомпания на туристических направлениях» и «Лучший эконом-класс, внутренние регулярные перевозки».
Как сообщали Юга.ру, авиакомпания «Россия» стала лидером по трансферным перелетам по итогам 2018 года.
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