Авиакомпания «Россия» представила мобильное приложение для детей
Авиакомпания «Россия» представила мобильное приложение, оживляющее наклейки из дорожных наборов для детей
В пресс-службе перевозчика рассказали, что наклейки из дорожных наборов могут превращаться в трехмерные объекты при наведении на них камеры смартфона. Наклейки можно разместить как на специальном игровом поле, так и на школьных принадлежностях. Главное условие — камера телефона должна распознать наклейку. Приложение можно скачать в App Store и Google Play.
«Авиакомпания стирает границы реальности с помощью мобильных технологий, делая привычные игры и книжки-раскраски в дорожных наборах более привлекательными, оживляя героев на их страницах», — сказано в сообщении пресс-службы.
Компания «Россия» входит в тройку лидеров по числу перевезенных в 2017 году пассажиров.
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