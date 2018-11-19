Авиакомпания «Россия» представила мобильное приложение для детей

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Авиакомпания «Россия» представила мобильное приложение, оживляющее наклейки из дорожных наборов для детей

В пресс-службе перевозчика рассказали, что наклейки из дорожных наборов могут превращаться в трехмерные объекты при наведении на них камеры смартфона. Наклейки можно разместить как на специальном игровом поле, так и на школьных принадлежностях. Главное условие — камера телефона должна распознать наклейку. Приложение можно скачать в App Store и Google Play.

«Авиакомпания стирает границы реальности с помощью мобильных технологий, делая привычные игры и книжки-раскраски в дорожных наборах более привлекательными, оживляя героев на их страницах», — сказано в сообщении пресс-службы.

Компания «Россия» входит в тройку лидеров по числу перевезенных в 2017 году пассажиров.

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