Известные актеры расскажут пассажирам авиакомпании «Россия» о театрах страны

Авиакомпания «Россия» вместе с известными актерами собирается в 2019 году реализовать проект к Году театра

Авиаперевозчик запустит просветительский проект, посвященный Году театра. Он подготовлен совместно с членами Межрегионального независимого профсоюза актеров театра и кино.

Суть проекта в том, что в серии коротких видео- и аудиороликов известные актеры будут рассказывать о самых заметных, ключевых театрах страны. Видеоверсии рассказов будут сопровождаться видами этих театров с высоты птичьего полета.

Проект призван вызвать интерес к театральному искусству у зрителя, привыкшего к кино и сериалам.

В работе над роликами собираются привлечь известных актеров. Их имена пока держат в секрете, сообщила 28 марта пресс-служба авиакомпании «Россия».

Видеосюжеты и аудиозаписи будут размещены в интернете. Пассажиры авиакомпании «Россия» смогут ознакомиться с ними во время полета, скачав на свой телефон через бортовую сеть Wi-Fi.