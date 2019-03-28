Известные актеры расскажут пассажирам авиакомпании «Россия» о театрах страны

Партнерский Вся Россия

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Авиакомпания «Россия» вместе с известными актерами собирается в 2019 году реализовать проект к Году театра

Авиаперевозчик запустит просветительский проект, посвященный Году театра. Он подготовлен совместно с членами Межрегионального независимого профсоюза актеров театра и кино.

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Суть проекта в том, что в серии коротких видео- и аудиороликов известные актеры будут рассказывать о самых заметных, ключевых театрах страны. Видеоверсии рассказов будут сопровождаться видами этих театров с высоты птичьего полета.

Проект призван вызвать интерес к театральному искусству у зрителя, привыкшего к кино и сериалам.

В работе над роликами собираются привлечь известных актеров. Их имена пока держат в секрете, сообщила 28 марта пресс-служба авиакомпании «Россия».

Видеосюжеты и аудиозаписи будут размещены в интернете. Пассажиры авиакомпании «Россия» смогут ознакомиться с ними во время полета, скачав на свой телефон через бортовую сеть Wi-Fi.

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Проект уже получил оценку Общественной палаты России и был упомянут 27 марта на круглом столе, посвященном инициативам в рамках Года культуры.

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