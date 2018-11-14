Пассажирам авиакомпании «Россия» предложат новое меню

Авиакомпания «Россия» разработала новое меню для пассажиров, которые вылетают из аэропорта Шереметьево

Пассажиры с билетами эконом-класса, совершающие дальние полеты, смогут выбрать два вида горячего, десерты и напитки. Например, при перелете на Бали или в города Дальнего Востока им предложат куриное филе в сливочном соусе с мускатным орехом и тертым сыром, говядину чили кон карне или курицу в сырном соусе со сладким перцем и паприкой. На десерт предусмотрены сливовое клафути, кофейная панакотта, малиновый флан, а также шубан с яблочно-карамельной начинкой.

Путешествующим бизнес-классом будут подавать фритату со шпинатом и сыром пармезан, говядину в соусе бальзамик, курицу пикатта, венгерский гуляш из лопатки.

В разработке меню участвовал шеф-повар компании-поставщика бортового питания «Аэромар». Компания входит в группу «Аэрофлот» и занимается организацией питания на рейсах авиакомпании.

В соответствии с индивидуальными предпочтениями, пассажирам также предложат 15 вариантов специального бортового питания.

Уточняется, что для закусок, основных блюд и десертов берут свежие продукты. Пассажиры смогут оценить новые вкусовые сочетания. Блюда подают в фарфоровой посуде и со столовыми приборами, сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщали Юга.ру, авиакомпания «Россия» в сентябре обновила линейку брендированного фарфора, столовых приборов и стеклянной посуды.