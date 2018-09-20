Авиакомпания «Россия» будет кормить пассажиров из эксклюзивного фарфора

Пассажиров бизнес-класса авиакомпании «Россия» накормят из эксклюзивного фарфора

Авиакомпания обновила линейку брендированного фарфора, столовых приборов и стеклянной посуды в рамках программы по повышению уровня сервиса на борту самолетов.

«Обновленная линейка внедрена на все рейсы авиакомпании, полностью заменив прежнюю посуду и столовые приборы», — сообщает пресс-служба «России».

Посуду изготовили на предприятии «Башкирский фарфор». При ее создании состав подбирали специальным образом. Изделия стали особо прочными после обжига, который проводился при температуре 1400°С.

В комплект фарфоровой посуды входят 7 предметов, среди них тарелки, касалетки двух размеров для горячих блюд, закусок и десерта, персональные перечницы и солонки, чашки с блюдцами для горячих напитков, металлические приборы, а также стеклянные бокалы и фужеры для предлагаемых в самолете напитков. Авиакомпания утверждает, что в новой посуде еда остывает медленнее из-за «уникальной формулы» и большой плотности глазурного слоя.