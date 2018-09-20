Авиакомпания «Россия» будет кормить пассажиров из эксклюзивного фарфора
Пассажиров бизнес-класса авиакомпании «Россия» накормят из эксклюзивного фарфора
Авиакомпания обновила линейку брендированного фарфора, столовых приборов и стеклянной посуды в рамках программы по повышению уровня сервиса на борту самолетов.
«Обновленная линейка внедрена на все рейсы авиакомпании, полностью заменив прежнюю посуду и столовые приборы», — сообщает пресс-служба «России».
Посуду изготовили на предприятии «Башкирский фарфор». При ее создании состав подбирали специальным образом. Изделия стали особо прочными после обжига, который проводился при температуре 1400°С.
В комплект фарфоровой посуды входят 7 предметов, среди них тарелки, касалетки двух размеров для горячих блюд, закусок и десерта, персональные перечницы и солонки, чашки с блюдцами для горячих напитков, металлические приборы, а также стеклянные бокалы и фужеры для предлагаемых в самолете напитков. Авиакомпания утверждает, что в новой посуде еда остывает медленнее из-за «уникальной формулы» и большой плотности глазурного слоя.
Кроме того, «Россия» подготовила для детей и пассажиров бизнес-класса дорожные наборы. Их можно получить на рейсах, выполняемых совместно с «Аэрофлотом», длительность которых превышает 6 часов. Детям подарят рюкзак, внутри которого будет набор для творчества, игр и новых открытий: авиационное домино, игра-пазл, цветные карандаши и книжка-раскраска с логическими загадками, ребусами и кроссвордами. Взрослые пассажиры смогут получить косметичку с самым необходимым для перелета.
Авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот», ее маршрутная сеть превышает 130 направлений. В прошлом году «Россия» перевезла свыше 11 млн пассажиров, попав в топ-3 по данному показателю в гражданской авиации РФ.
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