Авиакомпания «Россия» стала лидером по трансферным перелетам в 2018 году

В Санкт-Петербурге прошла очередная ежегодная церемония вручения наград LED Together, по итогам которой назвали лидера по трансферным перелетам в 2018 году

Премия LED Together вручается лучшим авиакомпаниям, которые работают в Санкт-Петербурге. Организатором премии стала управляющая компания аэропорта Пулково ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

В номинации трансферных рейсов победила базовая авиакомпания Пулково «Россия». В 2018 году перевозчик обслужил более 500 тыс. человек, которые летели через Петербург. Большая часть из них отправлялась из городов России трансфером через северную столицу в города Европы.

Одними из самых популярных стали самолеты из Краснодара в Мюнхен и Берлин с пересадкой в Санкт-Петербурге. В авиакомпании сообщили, что люди выбирают перелеты по этим маршрутам самолетами «России» из-за удобного времени вылета, сравнительно быстрой пересадки в Пулково и стоимости билетов.

«Россия» базируется в Пулково и является основным перевозчиком аэропорта Санкт-Петербурга. В 2018 году самолетами авиакомпании воспользовались 5,5 млн пассажиров Пулково. Зимой 2018–2019 годов «Россия» предлагает перелеты по 43 направлениям, сообщили в пресс-службе компании.