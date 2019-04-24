В Краснодаре начался ремонт улицы Колхозной
В Краснодаре утром 24 апреля начали ремонтировать участок дороги на улице Колхозной
В прошедшие выходные на Колхозной начали снимать старый асфальт. Сейчас специалисты укладывают выравнивающий слой нового асфальтобетона.
Дорожное покрытие, тротуары и бордюры сделают на двух участках общей протяженностью 1,3 км: от улицы Офицерской до Клинической и от МОПРа до Ипподромной.
Основную часть работ планируют выполнить к майским праздникам. Второй 300-метровый участок, от МОПР до Ипподромной, сейчас подготавливают. Его ремонт завершат в начале лета, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, на участке улицы Северной частично ограничили движение до 26 апреля из-за ремонта. Кроме того, в конце апреля «Водоканал» проведет ремонт на участках улиц Октябрьской и Головатого, из-за этого там временно ограничат движение транспорта.
Также с 6 апреля полностью перекрыли движение по дороге к поселку Индустриальному со стороны М4 «Дон».
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