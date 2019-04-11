В Краснодаре на улице Северной частично ограничат движение
На участке улицы Северной с 11 апреля временно ограничат движение транспорта из-за ремонта
Движение ограничат на участке улицы Северной от дома № 301 до № 303 — возле впересечения с улицей Коммунаров. Там будут строить сеть ливневой канализации. Проезд временно закроют по одной из полос от Коммунаров в сторону Красноармейской, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Ремонтировать дорогу будут ночью. Планируется, что ограничения снимут 26 апреля.
Как сообщали Юга.ру, с 6 апреля в Краснодаре перекрыли движение по дороге к поселку Индустриальному со стороны М4 «Дон». Там начали ремонтировать оставшийся участок подъездной дороги.
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