В Краснодаре на улице Северной частично ограничат движение

Краснодарский край

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На участке улицы Северной с 11 апреля временно ограничат движение транспорта из-за ремонта

Движение ограничат на участке улицы Северной от дома № 301 до № 303 — возле впересечения с улицей Коммунаров. Там будут строить сеть ливневой канализации. Проезд временно закроют по одной из полос от Коммунаров в сторону Красноармейской, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Ремонтировать дорогу будут ночью. Планируется, что ограничения снимут 26 апреля.

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Как сообщали Юга.ру, с 6 апреля в Краснодаре перекрыли движение по дороге к поселку Индустриальному со стороны М4 «Дон». Там начали ремонтировать оставшийся участок подъездной дороги.

Дороги Краснодар Ремонт дорог Транспорт

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