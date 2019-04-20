В центре Краснодара временно ограничат движение машин из-за ремонта

В Краснодаре в конце апреля временно ограничат движение машин по улицам Октябрьской и Головатого из-за работ «Водоканала»

ООО «Краснодар Водоканал» заменит коллектор диаметром 900 мм и протяжностью 185 метров на улице Головатого от Рашпилевской до Красной. Работы начнутся с 22 апреля, при этом воду отключать не будут. Завершить ремонт планируется в начале июня — на это время на этом участке дороги будут частично ограничивать движение машин. «Работы будут проводиться методом санации "труба в трубе", который позволяет заменить изношенные коммуникации без разрытия траншей», — рассказал директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.

Кроме того, с 20 апреля начнут менять канализационную сеть диаметром 600 мм и протяженностью около 70 метров на улице Октябрьской от Советской до Комсомольской. Работы планируют завершить к концу апреля — на это время на участке ограничат движение транспорта по одной полосе. Потребителей не будут отключать от водоснабжения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. «Специалисты проведут работы современным методом горизонтально-направленного бурения, позволяющим выполнить монтаж сетей без ущерба для инфраструктуры города и подземных коммуникаций», — добавил Гераськов. Специалисты сначала очистят существующие сети, затем начнут монтаж нового пластикового трубопровода, который можно эксплуатировать не менее 50 лет. После этого на участке отремонтируют колодцы, выполнят работы по благоустройству.