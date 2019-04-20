В центре Краснодара временно ограничат движение машин из-за ремонта
В Краснодаре в конце апреля временно ограничат движение машин по улицам Октябрьской и Головатого из-за работ «Водоканала»
ООО «Краснодар Водоканал» заменит коллектор диаметром 900 мм и протяжностью 185 метров на улице Головатого от Рашпилевской до Красной. Работы начнутся с 22 апреля, при этом воду отключать не будут. Завершить ремонт планируется в начале июня — на это время на этом участке дороги будут частично ограничивать движение машин.
«Работы будут проводиться методом санации "труба в трубе", который позволяет заменить изношенные коммуникации без разрытия траншей», — рассказал директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.
Кроме того, с 20 апреля начнут менять канализационную сеть диаметром 600 мм и протяженностью около 70 метров на улице Октябрьской от Советской до Комсомольской. Работы планируют завершить к концу апреля — на это время на участке ограничат движение транспорта по одной полосе. Потребителей не будут отключать от водоснабжения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
«Специалисты проведут работы современным методом горизонтально-направленного бурения, позволяющим выполнить монтаж сетей без ущерба для инфраструктуры города и подземных коммуникаций», — добавил Гераськов.
Специалисты сначала очистят существующие сети, затем начнут монтаж нового пластикового трубопровода, который можно эксплуатировать не менее 50 лет. После этого на участке отремонтируют колодцы, выполнят работы по благоустройству.
Как сообщали Юга.ру, на участке улицы Северной частично ограничили движение до 26 апреля из-за ремонта. Также с 6 апреля полностью перекрыли движение по дороге к поселку Индустриальному со стороны М4 «Дон».
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