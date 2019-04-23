Здание-«пирамиду» в центре Краснодара хотят оформить с помощью вертикального озеленения

Помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий 23 апреля написал на своей странице в фейсбуке, что уже подготовили проект. Он прошел архитектурный совет и готов к реализации. От старого здания сохранят только форму.

Архитектор Элеонора Полупанова пояснила, что здание утратило привлекательность.

«Наша задача — провести капитальный ремонт строения, облагородить зону с помощью новых архитектурных приемов, создать привлекательное место притяжения для горожан», — приводит слова архитектора Вербицкий.

Полупанова отметила, что сейчас в Краснодаре тренд на озеленение. В проекте предусмотрено много деревьев и кустарников. Планируется, что во время ремонта пирамиды сделают вертикальное озеленение.

«Задача — максимально утопить здание в зелени Александровского бульвара, сделать его органичной частью улицы», — добавила архитектор.