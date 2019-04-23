Здание-«пирамиду» в центре Краснодара хотят оформить с помощью вертикального озеленения
В Краснодаре на улице Красной планируют отремонтировать здание в виде пирамиды
Помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий 23 апреля написал на своей странице в фейсбуке, что уже подготовили проект. Он прошел архитектурный совет и готов к реализации. От старого здания сохранят только форму.
Архитектор Элеонора Полупанова пояснила, что здание утратило привлекательность.
«Наша задача — провести капитальный ремонт строения, облагородить зону с помощью новых архитектурных приемов, создать привлекательное место притяжения для горожан», — приводит слова архитектора Вербицкий.
Полупанова отметила, что сейчас в Краснодаре тренд на озеленение. В проекте предусмотрено много деревьев и кустарников. Планируется, что во время ремонта пирамиды сделают вертикальное озеленение.
«Задача — максимально утопить здание в зелени Александровского бульвара, сделать его органичной частью улицы», — добавила архитектор.
Как сообщали Юга.ру, в марте в Краснодаре представили проект по вертикальному озеленению города. Его авторы предлагают облагородить городскую среду при помощи зелени, что сделает город более комфортным и экологичным.
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