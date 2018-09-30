«Урожай» и «Чайка» сыграли вничью в матче ПФЛ

Краснодарский край, Ростовская область

Распечатать

ФК «Урожай» и песчанокопская «Чайка» сыграли вничью в матче 10-го тура Профессиональной футбольной лиги

Встреча, прошедшая в Песчанокопском, завершилась со счетом 0:0, лидерам турнира не удалось забить друг другу голов.

По итогу матча «Урожай» расположился на 2-й строчке турнирной таблицы ПФЛ, «Чайка» — на первой. У обеих команд по 23 очка.

В следующем туре «Урожай» 5 октября будет принимать майкопскую «Дружбу» на стадионе «Кубань».

Ранее в 10-м туре ПФЛ со счетом 2:2 в Ростове сыграли «Черноморец» и ростовский СКА, а «Дружба» с минимальным счетом обыграла «Краснодар-3».

ПФЛ ФК «Урожай» Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Урожай» и «Чайка» сыграли вничью в матче ПФЛ
«Армавир» отобрал победу у «Ротора» благодаря автоголу на 91-й минуте
«Сочи» разгромил «Чертаново», команды обогнали лидеров ФНЛ по количеству голов
Майкопская «Дружба» обыграла «Краснодар-3» в матче ПФЛ
«Краснодар» на своем поле разгромил «Динамо»
В Госдуме призвали рассказывать о вреде онанизма в школах

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале