«Урожай» и «Чайка» сыграли вничью в матче ПФЛ

ФК «Урожай» и песчанокопская «Чайка» сыграли вничью в матче 10-го тура Профессиональной футбольной лиги

Встреча, прошедшая в Песчанокопском, завершилась со счетом 0:0, лидерам турнира не удалось забить друг другу голов.

По итогу матча «Урожай» расположился на 2-й строчке турнирной таблицы ПФЛ, «Чайка» — на первой. У обеих команд по 23 очка.

В следующем туре «Урожай» 5 октября будет принимать майкопскую «Дружбу» на стадионе «Кубань».

Ранее в 10-м туре ПФЛ со счетом 2:2 в Ростове сыграли «Черноморец» и ростовский СКА, а «Дружба» с минимальным счетом обыграла «Краснодар-3».