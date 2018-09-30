«Урожай» и «Чайка» сыграли вничью в матче ПФЛ
Краснодарский край, Ростовская область Елена Лободина
ФК «Урожай» и песчанокопская «Чайка» сыграли вничью в матче 10-го тура Профессиональной футбольной лиги
Встреча, прошедшая в Песчанокопском, завершилась со счетом 0:0, лидерам турнира не удалось забить друг другу голов.
По итогу матча «Урожай» расположился на 2-й строчке турнирной таблицы ПФЛ, «Чайка» — на первой. У обеих команд по 23 очка.
В следующем туре «Урожай» 5 октября будет принимать майкопскую «Дружбу» на стадионе «Кубань».
Ранее в 10-м туре ПФЛ со счетом 2:2 в Ростове сыграли «Черноморец» и ростовский СКА, а «Дружба» с минимальным счетом обыграла «Краснодар-3».
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