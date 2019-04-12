«Урожай» обыграл «Ангушт» на домашней арене

Ингушетия, Краснодарский край

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Футболисты «Урожая» обыграли ингушский «Ангушт» в матче 22-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги

Встреча, прошедшая 12 апреля на стадионе «Кубань» в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол встречи на 86-й минуте забил гостям с пенальти нападающий краснодарцев Амур Калмыков.

На матче присутствовали 806 зрителей.

«Урожай» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу ПФЛ группы «Юг», «Ангушт» — на предпоследней строчке.

В следующем туре желто-зеленые 17 апреля сыграют в гостях у «Биолога Новокубанск», а ингушская команда в этот же день примет «Волгарь».

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