«Урожай» обыграл «Ангушт» на домашней арене

Футболисты «Урожая» обыграли ингушский «Ангушт» в матче 22-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги

Встреча, прошедшая 12 апреля на стадионе «Кубань» в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол встречи на 86-й минуте забил гостям с пенальти нападающий краснодарцев Амур Калмыков.

В следующем туре желто-зеленые 17 апреля сыграют в гостях у «Биолога Новокубанск», а ингушская команда в этот же день примет «Волгарь».