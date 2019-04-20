В Адыгейском государственном университете прошли обыски
Следователи 19 апреля провели обыски в нескольких отделах Адыгейского государственного университета
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Следственный комитет 4 апреля сообщил, что против трех секретарей приемной комиссии Белореченского филиала Адыгейского государственного университета завели уголовные дела за взяточничество.
Следствие считает, что технические секретари приемной комиссии предлагали абитуриентам оформить документы за зачисление задним числом без вступительных экзаменов. За это они просили деньги для должностных лиц и преподавателей. Позже суд арестовал секретарей и директора филиала.
Во время обыска в Адыгейском государственном университете следователи изъяли необходимую документацию, в том числе книги о выдаче дипломов, приказы о зачислении студентов. При анализе документов правоохранители выяснили, что в 2018 году в АГУ 120 студентов получили дипломы о высшем юридическом образовании. В Белореченском филиале ВУЗа в тот же период выдали 1,4 тыс. дипломов по той же специальности. Сейчас следствие анализирует выдачу дипломов по другим направлениям, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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