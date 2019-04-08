На Кубани адвокат сообщил об аресте матери двоих детей по делу о продаже дипломов в филиале АГУ. Арестованную не могут найти

Адвокат Алексей Аванесян взял под защиту одну из фигурантов дела о продаже дипломов в филиале Адыгейского госуниверситета в Белореченске

Об этом он написал у себя в фейсбуке 4 апреля. Он рассказал, что мать двоих малолетних детей суд на два месяца поместил в изолятор по двум эпизодам преступления трехлетней давности.

Следственный комитет 4 апреля сообщил, что против трех секретарей приемной комиссии Белореченского филиала Адыгейского государственного университета завели уголовные дела за взяточничество. Следствие считает, что технические секретари приемной комиссии предлагали абитуриентам оформить документы за зачисление задним числом без вступительных экзаменов. За это они просили деньги для должностных лиц и преподавателей. Одного из секретарей задержали в марте, когда она на рабочем месте получала от пяти человек 1,8 млн рублей. Во время обысков в филиале университета и в домах задержанных нашли более 100 млн рублей. Уголовные дела возбудили по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве с использованием служебного положения в крупном размере и покушении на указанные действия).

В комментарии «Первому» каналу Аванесян рассказал, что женщину заключили под стражу по ходатайству следователя и суд посчитал его законным. «Мы его уже обжаловали в крайсуде и считаем, что это очень жестоко, притом что она не была схвачена с поличным», — заявил адвокат. По его словам, 10 тыс. долларов, которые нашли в доме у подозреваемой, принадлежат ее матери.

6 апреля Аванесян написал, что его подзащитная накануне передала через него жалобу в прокуратуру на действия следователя и оперуполномоченного. По ее словам, те пришли к ней в изолятор, когда рядом не было адвоката, следователь ей хамил, «угрожал длительным сроком заключения, если она не даст показания на руководство университета», а взамен обещал изменить меру пресечения и вернуть к детям. В том же сообщении адвокат написал, что его подзащитную увезли из изолятора в Краснодаре. Следователь утверждает, что не в курсе происходящего. «В СИЗО-1 Анну Зайцеву не привозили. В изоляторах Майкопа и Белореченска ее тоже нет. Изолятор ФСБ КГБычно глух и нем», — написал Аванесян.