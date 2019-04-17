На Кубани директора филиала Адыгейского госуниверситета арестовали по делу о продаже дипломов

Краснодарский край

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Против директора Белореченского филиала Адыгейского государственного университета в апреле завели уголовное дело о получении взяток

Ранее задержали трех секретарей этого вуза, которых подозревают в продаже дипломов.

По данным следствия, с марта 2014 года директор филиала создала преступную группу, в которую в разные периоды времени вовлекла своих подчиненных — секретарей приемной комиссии. Они за деньги предлагали гражданам, которые хотели поступить в вуз, оформить документы и зачислить их без вступительных экзаменов задним числом, сообщили 17 апреля в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Директор филиала поручала секретарям получать у абитуриентов деньги как лично, так и через переводы на карты. Женщина, используя свою должность, требовала от преподавателей оформлять документы граждан задним числом и выдавать им дипломы о высшем образовании с оттисками гербовой печати университета и отметками о сдаче зачетов и экзаменов.

Против директора завели дело по пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получении взяток, совершенных организованной группой, с использованием служебного положения за незаконные действия в крупном размере). Она находится под стражей.

Продолжается расследование уголовных дел против трех секретарей приемной комиссии.

Белореченский район Взятка Вузы Следственный комитет
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