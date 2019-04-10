Ректором Адыгейского госуниверситета избран Дауд Мамий
В Адыгейском государственном университете 10 апреля состоялись выборы ректора вуза
Делегаты конференции АГУ большинством голосов ректором избрали Дауда Мамия.
Как сообщали Юга.ру, на пост ректора выдвигались две кандидатуры — декана факультета математики и компьютерных наук Дауда Мамия, который с марта 2019 года исполнял обязанности ректора, и декана инженерно-физического факультета Александра Аракелова.
Прежний ректор Рашид Хунагов, возглавлявший вуз с 1996 года, не выставлял свою кандидатуру в связи с истечением срока полномочий по возрасту.
По итогам тайного голосования Мамий набрал 97 голосов, Аракелов — 12.
Кто такой Дауд Мамий
Дауд Мамий родился 15 июля 1965 года. В 1987 году окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, получил квалификацию «математик». Кандидат физико-математических наук. Доцент кафедры алгебры и геометрии.
С 1995 года выступал организатором летней математической школы в Адыгее. В 1998 году стал директором Республиканской естественно-математической школы при АГУ.
Заслуженный работник народного образования Республики Адыгея, член Адыгейской республиканской общественной организации «Знание», председатель региональной ревизионной комиссии «Общероссийского народного фронта».
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