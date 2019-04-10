Ректором Адыгейского госуниверситета избран Дауд Мамий

В Адыгейском государственном университете 10 апреля состоялись выборы ректора вуза

Как сообщали Юга.ру, на пост ректора выдвигались две кандидатуры — декана факультета математики и компьютерных наук Дауда Мамия, который с марта 2019 года исполнял обязанности ректора, и декана инженерно-физического факультета Александра Аракелова.

Прежний ректор Рашид Хунагов, возглавлявший вуз с 1996 года, не выставлял свою кандидатуру в связи с истечением срока полномочий по возрасту.

По итогам тайного голосования Мамий набрал 97 голосов, Аракелов — 12.