На Кубани завели дела на секретарей приемной комиссии вуза за продажу дипломов
Против трех секретарей приемной комиссии Белореченского филиала Адыгейского государственного университета завели уголовные дела за взяточничество
По данным следствия, технические секретари приемной комиссии предлагали абитуриентам оформить документы за зачисление задним числом без вступительных экзаменов. За это они просили деньги, которые должны были передавать должностным лицам и преподавателям.
В разное время подозреваемые получали деньги лично и переводами на расчетные счета банковских карт. После этого они выдавали дипломы о высшем образовании с печатью университета и отметками о сдаче зачетов и экзаменов.
В марте 2019 года одну из секретарей задержали на рабочем месте, когда она получала 1,8 млн рублей от пяти человек. Задержание проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействию коррупции (ЭП и ПК) ГУ МВД РФ по краю.
Во время обысков в филиале университета и дома у сотрудников нашли более 100 млн рублей. Подтвердить легальность денег задержанные не смогли. Следователи запросили их декларации о доходах, наложили аресты на банковские счета и дорогостоящую недвижимость.
В зависимости от роли каждого подозреваемого следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве с использованием служебного положения в крупном размере и покушении на указанные действия).
Подозреваемых заключили под стражу. Устанавливаются другие эпизоды их незаконной деятельности, сообщили 4 апреля в пресс-службе СК РФ.
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