На матч «Краснодар» — «Зенит» раскупили все билеты

Футбольный клуб «Краснодар» 17 апреля сообщил, что все билеты на домашнюю игру с «Зенитом» проданы

Об этом сообщила пресс-служба «быков» в своих социальных сетях. Встреча 24-го тура РПЛ пройдет 20 апреля в 21:00 на стадионе «Краснодар». Всего болельщики купили 35 тыс. 74 билета. По данным сервиса «Яндекс.Погода», во время матча в краевом центре прогнозируют 8-12 ºС, осадков не ожидается.