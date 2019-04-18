На матч «Краснодар» — «Зенит» раскупили все билеты
Футбольный клуб «Краснодар» 17 апреля сообщил, что все билеты на домашнюю игру с «Зенитом» проданы
Об этом сообщила пресс-служба «быков» в своих социальных сетях.
Встреча 24-го тура РПЛ пройдет 20 апреля в 21:00 на стадионе «Краснодар». Всего болельщики купили 35 тыс. 74 билета.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», во время матча в краевом центре прогнозируют 8-12 ºС, осадков не ожидается.
Напомним, спортивный журналист Алексей Андронов спрогнозировал, что «быки» обойдут «Зенит» и заработают три очка. Ранее обозреватель предрек, что черно-зеленые сыграют вничью с «Динамо». Матч, прошедший 14 апреля, завершился со счетом 1:1.
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