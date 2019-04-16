Оступившись с «Динамо», «Краснодар» ждет лидера. Обзор встречи в Химках

Спортивный обозреватель Алексей Андронов — о том, как «быки» провели встречу с «Динамо» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги в преддверии встречи с лидером чемпионата — «Зенитом».

Алексей Андронов

Чем ближе концовка чемпионата, тем более в фокусе общественного внимания оказываются судьи. В минувшем туре сразу несколько команд оказались в «обиженном» положении, игроки ЦСКА с трудом не сбились на истерику после поражения от «Оренбурга». Пострадал от арбитров и «Краснодар», причем руководитель российских судей Александр Егоров ошибку Евгения Турбина уже признал — в ворота «Динамо» не был назначен пенальти за игру рукой Емельянова. Болельщики «Краснодара» соорудили целый ролик с четырьмя «вопросами Егорову», но достаточно и одного момента.

Обращаюсь к Александру Анатольевичу Егорову,главе судейского корпуса @official_rfs ,прошу прокомментировать работу Турбина в следующих эпизодах:

1.Каборе ЖК,пропускает следующий матч против Зенита.

2.Каборе получает удар локтем от Маркова.

3.Марков въезжает бутсами в Сафонова. pic.twitter.com/OWZddb1mJd — Nikolay Osipyan (@NikolayOsipyan) April 15, 2019

Не думаю, что прямо сейчас стоит искать «выгодоприобретателя» судейских осечек. Хотя многим кажется странным судейство игр с участием «Локомотива», а ЦСКА напрямую увязывает прессинг со стороны арбитра следующей игрой. Вместе с тем уже в ближайшем туре нас ждут два суперматча («Краснодар» — «Зенит» и «Локомотив» — ЦСКА), которые во многом определят предфинишные расклады. И очень бы хотелось, чтобы ни Турбин, ни Лапочкин, ни кто-то другой в эти расклады не вмешался. Игра «Краснодар» — «Зенит» доверена Сергею Карасеву — одному из лучших наших арбитров. Однажды он уже работал на встрече этой пары, и тогда матч закончился со счетом 0:0. Не думаю, что сейчас история повторится. Никому сейчас не известно, что бы было, получи «Краснодар» право пробить заслуженный пенальти. Сослагательное наклонение в спорте не работает. Но я бы обратил внимание на другое — вспомните удаление Каборе в игре с «Локомотивом»? И задайте себе вопрос, где игра рукой была более явной? Отсутствие единых стандартов подхода к аналогичным ситуациям — гораздо хуже, чем просто судейская ошибка. Этот вопрос Егоров должен задать Турбину. Вместе с тем — и это трудно отрицать — своего лучшего футбола в Химках «быки» показать не сумели. Трудно сказать, что было причиной — неожиданный даже для жителей московского региона снег, упрямый и довольно неуступчивый соперник или же не слишком удачный выбор состава. Мне, например, казалось, что против «Динамо» Игнатьев будет особенно нужен, он умеет создавать «глубину атаки» и связывает центральных защитников. Но Мусаев решил иначе, правда, уже в перерыве заменил Шапи, признавая тем самым: в атаке дела идут не так, как нужно.

Вообще определенная натужность в создании голевых моментов в последнее время в игре «Краснодара» присутствует. Особенно это касается матчей против довольно закрытых команд. Это вряд ли коснется «Зенита», но от игры с «Динамо» я ничего другого и не ожидал. И потому прогнозировал в этой встрече лишь ничью (с чем совсем был не согласен руководитель портала Юга.ру Евгений Руденко). Похвально, что у «Краснодара» хватает сил «дожать» концовку. Причем во втором туре подряд. Но если рассуждать о перспективе борьбы за чемпионство, именно игра в атаке требует улучшения. По-прежнему вне игры остается Ари, так что в преддверии матча с «Зенитом» Мусаеву предстоит серьезно подумать, как укомплектовать переднюю линию своей команды.

Предстоящую игру пропустит из-за дисквалификации и Шарль Каборе, и с учетом манеры игры соперника, эта потеря выглядит довольно серьезно. Не исключено что Мусаеву предстоит встроить в состав очередного юниора — Даниила Уткина (он и заменил Шарля в игре с «Динамо»). Свою карточку Каборе получил в довольно спорном эпизоде — повторы на том самом видеоролике говорят о том, что француз сыграл чисто в мяч. Противостоял ему в том эпизоде, кстати, бывший краснодарец Жоаозиньо, вообще проведший матч довольно активно. На счету бразильца была и голевая передача, исполненная с углового, был опасный удар в дальний угол. Так что если хотел напомнить партнерам о себе, удалось в полной мере.