«Краснодар» и московское «Динамо» сыграли вничью

Футбольный клуб «Краснодар» 14 апреля на выезде сыграл вничью с московским «Динамо»

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги прошел в Помосковье на стадионе «Арена Химки».

Гол в ворота гостей на 77-й минуте забил Евгений Марков. Через десять минут Вандерсон Масиэл сравнял счет. Встреча завершилась со счетом 1:1.