«Краснодар» и московское «Динамо» сыграли вничью

Краснодарский край

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Футбольный клуб «Краснодар» 14 апреля на выезде сыграл вничью с московским «Динамо»

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги прошел в Помосковье на стадионе «Арена Химки».

Гол в ворота гостей на 77-й минуте забил Евгений Марков. Через десять минут Вандерсон Масиэл сравнял счет. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Следующий матч черно-зеленые проведут дома 20 апреля. «Быки» встретятся с «Зенитом».

Как сообщали Юга.ру, «Локомотив» 13 апреля обыграл «Ахмат» и поднялся на второе место таблицы РПЛ.

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