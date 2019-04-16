В Адыгее сбор платежей за вывоз мусора вырос до 60%
Региональный оператор Адыгеи ООО «ЭкоЦентр» в четыре раза увеличил собираемость платежей за мусор
Министр природы Дмитрий Кобылкин в апреле спрогнозировал, что некоторые региональные операторы по сбору и утилизации мусора могут закрыться из-за низкой собираемости платежей. Самые низкие результаты у операторов Дагестана и Самарской области — 5%. В Адыгее этот показатель составил 14%.
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В пресс-службе «ЭкоЦентра» порталу Юга.ру прокомментировали информацию о проблемах новой реформы и заявили, что не собираются прекращать работу в Адыгее. В компании добавили, что собираемость платежей за три месяца в республике достигла 60%.
«Слабая платежеспособность в начале деятельности регионального оператора была прогнозируема. Планомерная работа позволяет увеличивать процент собираемости. На сегодняшний день он растет за счет того, что ведется разъяснительная работа, окончательно формируется база и по населению, и по юридическим лицам. В запуске реформы помогают власти. На 1 апреля процент в Адыгее был близок к 60, то есть динамика у нас хорошая», — объяснила председатель совета директоров компании «ЭкоЦентр» Полина Вергун.
По ее словам, сейчас региональный оператор проводит работу по актуализации абонентской базы, что существенно влияет на повышение уровня собираемости платежей.
Кроме того, на контроле прокуратуры Адыгеи находится устранение нарушений при начислении платежей.
«В Теучежском районе мы установили факт взимания платы как региональным оператором, так и управляющей компанией. В Майкопе выявили факты неправомерного расчета начисления платы в связи с недостоверными сведениями о количестве потребителей, постоянно и временно проживающих в жилых помещениях», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.
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В пресс-службе оператора пояснили, что для устранения нарушений продолжается актуализация абонентской базы: обрабатываются данные, предоставленные жителями и органами местного самоуправления.
«Жителям, получившим квитанцию с некорректными данными или не получившим квитанцию об оплате за обращение с ТКО, следует обратиться в офисы "ЭкоЦентра" или к менеджерам мобильных групп в сельских населенных пунктах для внесения правильных данных и получения перерасчета за услугу», — сообщили в «ЭкоЦентре».
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