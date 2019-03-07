В Адыгее осужденных хотят подключить к переработке мусора

Адыгея

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Региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами «Экоцентр» собирается построить экотехнопарк в Майкопском районе Адыгеи

Часть производства планируется разместить на территории исправительных учреждений — исправительной колонии № 1 и колонии-поселения № 6, сообщили 4 марта в пресс-службе УФСИН России по Адыгее.

«Для детальной проработки вопроса в ближайшее время будет организован выезд в учреждения ИК-1 и КП-6 для организации ознакомления с имеющимися свободными производственными мощностями для размещения участков по переработке ТКО и производства продукции для оператора», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Рассматривается вопрос о привлечении осужденных к переработке отходов на территории исправительных учреждений.

В «Экоцентре» сообщили, что для строительства нового комплекса сформирована инвестиционная площадка в районе станицы Кужорской Майкопского района. В конце 2019 года там планируется запустить экотехнопарк. Он будет состоять из мусоросортировочного комплекса, площадки биокомпостирования и полигона для размещения твердых коммунальных отходов. Там будет создано более 200 рабочих мест, объем инвестиций — 450 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, в мае 2018 года стало известно о планах построить экотехнопарк в районе станицы Кужорской. 

Исправительные учреждения Мусор ТБО ФСИН
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