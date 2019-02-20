В Майкопе установили мобильные контейнеры для сбора мусора в частном секторе

Администрация Майкопа и региональный оператор ООО «Экоцентр» в рамках эксперимента установили в частном секторе первые пять передвижных контейнеров для сбора мусора

Закрытые контейнеры появились в рамках пилотного проекта «Бережливое правительство» в каждом квартале — по тем адресам, где сейчас определили место сбора твердых коммунальных отходов. Мусор будут вывозить по установленному графику — в понедельник и четверг, сообщили в администрации города.

«Эксперимент рассчитан на один месяц. Если он себя оправдает и жители частного сектора будут довольны, такую практику планируется внедрить в других микрорайонах Майкопа», — отметили в мэрии столицы Адыгеи.

Размещение баков в частном секторе предусмотрено по заявкам жителей при наличии площадки под контейнер, которую должны оборудовать сами граждане, отметили в пресс-службе «Экоцентра».

Как сообщали Юга.ру, в начале 2019 года региональный оператор «Экоцентр» закупил около 1 тыс. пластиковых и металлических контейнеров. Их устанавливают взамен старых в основном на площадках у многоэтажек в населенных пунктах Адыгеи.