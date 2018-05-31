В Адыгее построят региональный комплекс по переработке мусора

До конца 2018 года в районе станицы Кужорской Майкопского района будет создан региональный экотехнопарк

«Современный экотехнопарк позволит улучшить экологическую ситуацию, обеспечит экологически безопасный сбор, сортировку, захоронение и переработку ТКО на территории республики. Поэтому мы заинтересованы в реализации этого инвестпроекта», — сказал Кумпилов.

По словам главы Адыгеи Мурата Кумпилова, необходимость в таком комплексе назрела давно, поскольку действующий полигон в Майкопе сильно перегружен.

Инвестором проекта выступает волгоградская компания ООО «ЭкоЦентр», объем инвестиций составляет 450 млн рублей. Экотехнопарк будет состоять из полигона захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) и мусоросортировочного комплекса. Планируется создать более 200 новых рабочих мест.

На заседании Координационного совета по экономической политике проект получил статус масштабного, что позволит инвестору получить в аренду земельный участок без проведения торгов. Ввод в эксплуатацию запланирован на январь 2019 года, срок окупаемости проекта составляет 5,9 года.

На сегодняшний день в Адыгее функционируют два полигона для размещения ТКО, внесенные в Государственный реестр объектов размещения отходов, — в Майкопе и Адыгейске.