В Адыгее построят региональный комплекс по переработке мусора
До конца 2018 года в районе станицы Кужорской Майкопского района будет создан региональный экотехнопарк
Инвестором проекта выступает волгоградская компания ООО «ЭкоЦентр», объем инвестиций составляет 450 млн рублей. Экотехнопарк будет состоять из полигона захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) и мусоросортировочного комплекса. Планируется создать более 200 новых рабочих мест.
По словам главы Адыгеи Мурата Кумпилова, необходимость в таком комплексе назрела давно, поскольку действующий полигон в Майкопе сильно перегружен.
«Современный экотехнопарк позволит улучшить экологическую ситуацию, обеспечит экологически безопасный сбор, сортировку, захоронение и переработку ТКО на территории республики. Поэтому мы заинтересованы в реализации этого инвестпроекта», — сказал Кумпилов.
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На заседании Координационного совета по экономической политике проект получил статус масштабного, что позволит инвестору получить в аренду земельный участок без проведения торгов. Ввод в эксплуатацию запланирован на январь 2019 года, срок окупаемости проекта составляет 5,9 года.
На сегодняшний день в Адыгее функционируют два полигона для размещения ТКО, внесенные в Государственный реестр объектов размещения отходов, — в Майкопе и Адыгейске.
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