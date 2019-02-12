На Дону начались массовые обыски после задержания архитекторов Ростова и Ростовской области

На Дону после задержания архитекторов Ростовской области, Ростова-на-Дону и Мартыновского района в феврале начались следственные действия и обыски

В следственных мероприятиях участвует полиция, ФСБ, Росгвардия, Следственный комитет. Работу координирует Генпрокуратура России.

Обыски проводятся по нескольким десяткам адресов, в их числе ряд коммерческих структур и кабинеты чиновников, которые могут быть связаны с выявленными нарушениями, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как сообщали Юга.ру, 12 февраля стало известно, что главных архитекторов Ростова и Ростовской области, а также архитектора Мартыновского района задержали по подозрению в превышении полномочий.