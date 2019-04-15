В Ростове из-за разгерметизации кабины пилотов экстренно сел самолет
Самолет, летевший рейсом Москва — Элиста, 14 апреля экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону
На борту самолета авиакомпании «Азимут» сработал датчик, сигнализирующий о разгерметизации кабины пилотов. Командир воздушного судна выполнил все необходимые процедуры и принял решение приземлиться в ростовском аэропорту Платов.
Пассажиров пересадили на другой самолет, который вылетел в Элисту, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Азимута».
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