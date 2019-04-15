В Ростове из-за разгерметизации кабины пилотов экстренно сел самолет

Ростовская область

Распечатать

Самолет, летевший рейсом Москва — Элиста, 14 апреля экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону

На борту самолета авиакомпании «Азимут» сработал датчик, сигнализирующий о разгерметизации кабины пилотов. Командир воздушного судна выполнил все необходимые процедуры и принял решение приземлиться в ростовском аэропорту Платов.

Пассажиров пересадили на другой самолет, который вылетел в Элисту, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Азимута».

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, днем 12 апреля в Отрадненском районе упал частный легкомоторный самолет, его пилота госпитализировали. Позже стало известно, что судно самостоятельно собрали пилот и его компаньон.

Авиация Аэропорты Ростов-на-Дону
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Театральную и Екатерининскую площади Краснодара переименовали в Главную городскую и Казачью
Арашуков в СИЗО по памяти заполнил декларацию о доходах
В Ставрополе будут судить косметолога, после инъекции которой у пациентки случилось гнойное воспаление
Ветропарк в Адыгее планируют запустить к сентябрю
Более 17 га земли на улице Московской вернули в собственность Краснодара
В Ростове из-за разгерметизации кабины пилотов экстренно сел самолет

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале