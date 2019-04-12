На Кубани потерпел крушение частный самолет
В Отрадненском районе днем 12 апреля упал частный легкомоторный самолет
Сообщение о падении частного легкомоторного самолета между хуторами Романчуков и Стукановским поступило спасателям в 13:15. На место направили службы экстренного реагирования.
В результате падения пострадал пилот, его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в марте Международный авиационный комитет заявил, что в России за год число погибших в авиакатастрофах выросло в 2,5 раза.
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