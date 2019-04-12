На Кубани потерпел крушение частный самолет

В Отрадненском районе днем 12 апреля упал частный легкомоторный самолет

Сообщение о падении частного легкомоторного самолета между хуторами Романчуков и Стукановским поступило спасателям в 13:15. На место направили службы экстренного реагирования.

В результате падения пострадал пилот, его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.