Пилот со своим компаньоном сами собрали самолет, который разбился в Отрадненском районе — источник
Стало известно, что потерпевший крушение частный самолет в Отрадненском районе собрали пилот и его компаньон
Источник в оперативных службах Краснодарского края рассказал, что разобранный самолет привезли из Уфы двое мужчин. Они арендовали дом на хуторе Столяров и собрали самолет самостоятельно по инструкциям из интернета. Мужчины собирались организовать бизнес по обработке сельскохозяйственных полей.
На 12 апреля назначили тестовые полеты, и во время одного из них самолет упал, пролетев над проводами и зацепившись за деревья на краю огорода, пишут «Кубанские новости».
В пресс-службе Южного СУТ СК РФ сообщили, что после падения самолета начали доследственную проверку.
Как сообщали Юга.ру, 12 апреля легкомоторный самолет упал между хуторами Романчуков и Стукановский. Пилот выжил, его доставили в больницу.
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