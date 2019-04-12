Пилот со своим компаньоном сами собрали самолет, который разбился в Отрадненском районе — источник

Стало известно, что потерпевший крушение частный самолет в Отрадненском районе собрали пилот и его компаньон

Источник в оперативных службах Краснодарского края рассказал, что разобранный самолет привезли из Уфы двое мужчин. Они арендовали дом на хуторе Столяров и собрали самолет самостоятельно по инструкциям из интернета. Мужчины собирались организовать бизнес по обработке сельскохозяйственных полей.

На 12 апреля назначили тестовые полеты, и во время одного из них самолет упал, пролетев над проводами и зацепившись за деревья на краю огорода, пишут «Кубанские новости».

В пресс-службе Южного СУТ СК РФ сообщили, что после падения самолета начали доследственную проверку.