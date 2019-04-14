«Анжи» с разгромным счетом уступил в Санкт-Петербурге «Зениту»

Дагестанский футбольный клуб «Анжи» 14 апреля на гостевом поле проиграл петербургскому «Зениту»

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги прошел на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. За игрой наблюдали 44,7 тыс. болельщиков.

Счет открыл Сердар Азмун на второй минуте встречи. Еще один гол в первом тайме забил Бранслав Иванович на девятой минуте. Во второй части игры на 83-й минуте мяч в ворота гостей отправил Эмилиано Ригони. Также отличился Себастьян Дриусси, забивший на 88-й минуте гол, а через минуту оформивший дубль. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Следующий матч «Анжи» проведет дома с «Ахматом» 19 апреля.