ФК «Локомотив» обыграл «Ахмат» и поднялся на второе место таблицы РПЛ

Футбольный клуб «Ахмат» 13 апреля встретился с «Локомотивом» в 23-м туре Чемпионата России

Игра прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и закончилась со счетом 1:3.

Первый гол встречи забил нападающий «Локомотива» Федор Смолов на 46-й минуте игры. Однако уже через минуту Раванелли Феррейра дос Сантос сравнял счет. Во втором тайме красно-зеленые снова вышли вперед. Сначала на 57-й минуте мяч в ворота чеченской команды отправил Алексей Миранчук, а после — на 65-й минуте гол забил футболист Джефферсон Фарфан.

После этой встречи «Локомотив» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы и опережает ФК «Краснодар» на одно очко.

Следующий матч красно-зеленые сыграют 20 апреля с московским «ЦСКА». Команда из Чечни встретится 19 апреля в гостях с «Анжи».