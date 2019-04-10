В Краснодаре определили чтецов «Тотального диктанта»
«Тотальный диктант» в Краснодаре прочтут 34 чтеца, среди которых журналисты, преподаватели, представители бизнеса, победитель конкурса «Народный чтец» и специальный гость - литературный критик Константин Мильчин
Всего в городе «Тотальный диктант» будут читать на 12 площадках, в основном в крупных вузах. На некоторых площадках будут задействованы несколько аудиторий.
«В Краснодаре в каждой аудитории диктант читают два чтеца. Это исключительно краснодарская традиция, которая позволяет привлечь к диктанту больше известных людей. В этом году специально для участия в диктанте город посетит литературный критик, журналист, главный редактор издания "Горький" Константин Мильчин», — рассказала координатор «Тотального диктанта» в Краснодаре Серафима Чичева.
Она добавила, что 10 апреля определился победитель конкурса «Народный чтец». По итогам судейского и народного голосования им стала Жанна Бондарь, она прочтет диктант на площадке лицея ИСТЭК.
Полный список чтецов доступен на сайте «Тотального диктанта». От портала Юга.ру диктант прочтут журналист Мария Волобуева и редактор Маргарита Ковалева.
Всероссийская акция «Тотальный диктант» состоится 13 апреля. Зарегистрироваться на нее можно на сайте «Тотального диктанта». Для этого нужно выбрать город и площадку.
В этом году автором текста стал российский писатель и литературовед Павел Басинский. Он обещал, что текст будет в детективном ключе на основе школьных произведений по литературе.
За новостями площадок в столице Кубани можно следить в группе «Тотального диктанта» в соцсети «ВКонтакте».
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