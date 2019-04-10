В Краснодаре определили чтецов «Тотального диктанта»

«Тотальный диктант» в Краснодаре прочтут 34 чтеца, среди которых журналисты, преподаватели, представители бизнеса, победитель конкурса «Народный чтец» и специальный гость - литературный критик Константин Мильчин

Всего в городе «Тотальный диктант» будут читать на 12 площадках, в основном в крупных вузах. На некоторых площадках будут задействованы несколько аудиторий.

«В Краснодаре в каждой аудитории диктант читают два чтеца. Это исключительно краснодарская традиция, которая позволяет привлечь к диктанту больше известных людей. В этом году специально для участия в диктанте город посетит литературный критик, журналист, главный редактор издания "Горький" Константин Мильчин», — рассказала координатор «Тотального диктанта» в Краснодаре Серафима Чичева.

Она добавила, что 10 апреля определился победитель конкурса «Народный чтец». По итогам судейского и народного голосования им стала Жанна Бондарь, она прочтет диктант на площадке лицея ИСТЭК.

Полный список чтецов доступен на сайте «Тотального диктанта». От портала Юга.ру диктант прочтут журналист Мария Волобуева и редактор Маргарита Ковалева.