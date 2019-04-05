Великий и могучий. Проверь свои знания русского языка вместе с Оксимироном, Лободой и Аллегровой

Юга.ру вместе с партнером акции, сетью офтальмологических клиник «Три-З» , сделали тест, который поможет подготовиться к диктанту и проверить, не забыли ли вы русский язык.

По всему миру 13 апреля напишут «Тотальный диктант». Эта акция каждый год напоминает нам о том, на каком классном языке мы говорим. Ведь русский язык — это не только Достоевский и Толстой, но и рэп-баттлы и даже мемы.

Каждый участник «Тотального диктанта» в Краснодаре может принять участие в розыгрыше сертификата на лазерную коррекцию зрения в офтальмологической клинике «Три-З». Вот как это сделать.

Опубликуйте в своем инстаграме фотографию из аудитории, где пишут «Тотальный диктант», с логотипом клиники (на баннере «Три-З» или бланке диктанта) и поставьте хэштег #тотальноезрениеТриЗ. А также подпишитесь на аккаунт клиники в инстаграме и напишите под конкурсным постом, который появится 13 апреля, зачем вам нужно хорошее зрение. Выигранный сертификат можно будет использовать самому или подарить.



Подробную информацию о конкурсе можно прочитать на странице акции на сайте клиники.

«Три-З» — одна из крупнейших в России сетей современных офтальмологических клиник. Она включает 32 диагностических центра в семи регионах России и 4 крупные хирургические клиники. За 15 лет работы специалисты «Три-З» провели более 200 тыс. операций, из них больше 50 тыс. — по мировым передовым технологиям коррекции зрения.