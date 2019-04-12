Tele2 составила рейтинг зимних курортов, популярных у своих абонентов
Компания Tele2 в апреле представила рейтинг российских горнолыжных курортов, созданный на основе анализа активности своих абонентов
Tele2 проанализировала активность абонентов с декабря 2018 года по март 2019-го на основе технологий big data («больших данных»). Клиенты оператора во время отдыха на 36 курортах России скачали и отправили 4,84 петабайта — против 0,52 петабайта в прошлом сезоне. Таким образом, потребление интернет-трафика выросло почти в 9,3 раза. Абоненты проговорили примерно 280 млн минут, что в 2,2 раза превышает результат сезона 2017-2018 года.
Рейтинг по объему потребленного трафика возглавил курорт «Роза Хутор» на Красной Поляне, где клиенты Tele2 скачали и отправили 873 Тб данных.
На втором месте расположился горнолыжный курорт «Снежинка» в Бурятии. Там абоненты потратили на 36% меньше терабайтов (556 Тб). Следом идут тверской парк «Яр» и «Квань» в Калужской области. Пятерку лидеров замыкает горнолыжный курорт «Губаха» в Пермском крае.
Трафик на одного абонента на «Роза Хутор» также был в 1,5 раза больше, чем среди посетителей курорта «Горки Город».
Рейтинг курортов по числу посетителей — абонентов Tele2 возглавил тверской парк «Яр» — на него приходится более 10% абонентов компании. Второе место в списке занимает нижегородская спортивная деревня «Новинки» (7%), за ними следует «Солнечная долина» в Челябинской области (6,8%) и «Снежинка» (6%).
В этом рейтинге «Роза Хутор» занял седьмое место (4,93%). Наибольшей популярностью сочинский курорт пользовался у краснодарских абонентов Tele2, москвичей и жителей Кемерова. «Горки Город» был востребован среди краснодарцев, москвичей и ростовчан, сообщили в пресс-службе Tele2.
Средний возраст клиента Tele2, который отдыхал на горнолыжных курортах, — 39 лет.
Самыми популярными месяцами для зимних поездок абонентов Tele2 стали январь и март, а наименьшее число посещений приходится на декабрь. Доли мужчин и женщин, путешествующих на курорты, распределяются примерно одинаково: 52% и 48% соответственно.
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