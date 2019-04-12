Tele2 составила рейтинг зимних курортов, популярных у своих абонентов

Компания Tele2 в апреле представила рейтинг российских горнолыжных курортов, созданный на основе анализа активности своих абонентов

Tele2 проанализировала активность абонентов с декабря 2018 года по март 2019-го на основе технологий big data («больших данных»). Клиенты оператора во время отдыха на 36 курортах России скачали и отправили 4,84 петабайта — против 0,52 петабайта в прошлом сезоне. Таким образом, потребление интернет-трафика выросло почти в 9,3 раза. Абоненты проговорили примерно 280 млн минут, что в 2,2 раза превышает результат сезона 2017-2018 года. Рейтинг по объему потребленного трафика возглавил курорт «Роза Хутор» на Красной Поляне, где клиенты Tele2 скачали и отправили 873 Тб данных.

На втором месте расположился горнолыжный курорт «Снежинка» в Бурятии. Там абоненты потратили на 36% меньше терабайтов (556 Тб). Следом идут тверской парк «Яр» и «Квань» в Калужской области. Пятерку лидеров замыкает горнолыжный курорт «Губаха» в Пермском крае. Трафик на одного абонента на «Роза Хутор» также был в 1,5 раза больше, чем среди посетителей курорта «Горки Город».

Рейтинг курортов по числу посетителей — абонентов Tele2 возглавил тверской парк «Яр» — на него приходится более 10% абонентов компании. Второе место в списке занимает нижегородская спортивная деревня «Новинки» (7%), за ними следует «Солнечная долина» в Челябинской области (6,8%) и «Снежинка» (6%).