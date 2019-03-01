Tele2 расширила покрытие 4G на Кубани
В Краснодарском крае высокоскоростной интернет от Tele2 стал доступен для 4,7 млн человек
В 2018 году число базовых станций с поддержкой 3G и 4G выросло на 15% по сравнению с прошлым годом. Высокоскоростной мобильный интернет Tele2 теперь доступен для 93% и 84% населения региона соответственно.
По итогам года трафик в сети 4G вырос в 3,5 раза, а его доля в общем объеме превысила 60%. Сегодня интернет от Tele2 доступен более чем 4,7 млн жителей края.
Также в 2018 году улучшилось качество мобильного интернета от Tele2 на Черноморском побережье и в Большом Сочи. Оператор обеспечил голосовую связь и высокоскоростной интернет на Крымском мосту, сообщила пресс-служба Tele2.
«Несмотря на то что технология 4G существует уже несколько лет, именно сейчас мы видим на нее реальный спрос. Трафик в сети 4G начал расти бурными темпами, и теперь на него приходится больше половины от всего объема данных, скачанных в прошлом году в регионе. Это в том числе связано с большей доступностью смартфонов с поддержкой LTE. В 2019 году мы также сосредоточимся на улучшении качества сети 4G», — рассказал технический директор макрорегиона «Юг» Tele2 Олег Савчук.
Как сообщали Юга.ру, в 2018 году количество новых базовых станций Tele2 в Краснодарском крае выросло на 15%.
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