Tele2 расширила покрытие 4G на Кубани

В Краснодарском крае высокоскоростной интернет от Tele2 стал доступен для 4,7 млн человек

В 2018 году число базовых станций с поддержкой 3G и 4G выросло на 15% по сравнению с прошлым годом. Высокоскоростной мобильный интернет Tele2 теперь доступен для 93% и 84% населения региона соответственно.

По итогам года трафик в сети 4G вырос в 3,5 раза, а его доля в общем объеме превысила 60%. Сегодня интернет от Tele2 доступен более чем 4,7 млн жителей края.

Также в 2018 году улучшилось качество мобильного интернета от Tele2 на Черноморском побережье и в Большом Сочи. Оператор обеспечил голосовую связь и высокоскоростной интернет на Крымском мосту, сообщила пресс-служба Tele2.