Tele2 представила «умный тариф», который подстраивается под абонента

Оператор мобильной связи Tele2 запустил тариф «Мой онлайн+», который будет подстраиваться под потребности абонента

Система «умный тариф» сформирует индивидуальное соотношение минут и гигабайтов в личном кабинете пользователя. Для этого она проанализирует профиль клиента и предложит наполнение для тарифа. При этом абонент сам будет принимать решение о переходе на новые условия.

Для всех действующих абонентов тарифа «Мой онлайн+» в личном кабинете уже сформировали предложение с оптимальным соотношением гигабайтов и минут, а новые пользователи получат его в ближайшее время.

«Особенность предложения — в его простоте и прозрачности. Клиенту не придется платить больше или совершать дополнительные действия — нужно только согласиться на новые условия в личном кабинете. При этом у абонента будет время, чтобы принять решение. Вместо подбора параметров тарифа клиенты могут, например, подробнее изучить нашу программу лояльности или скачать в приложении промокод для следующего "Понедельника Tele2"», — рассказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

В пресс-службе Tele2 3 апреля отметили, что оператор первым начал персонифицировать тарифные планы в концепции «Другие правила». С 2017 года неиспользованные минуты и интернет-трафик стали переносить на следующий месяц. С февраля 2019 года такая возможность доступна и при подключении к Tele2.

В апреле 2018 года оператор запустил обновленную тарифную линейку, предложив абонентам тарифный конструктор с возможностью самостоятельно настраивать тарифный план.