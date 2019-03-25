Tele2 открыла цифровые салоны в новом формате

Tele2 запустила новый формат цифровых салонов, в котором использовала современный digital-подход

Новая концепция опирается на digital-подход в трех плоскостях: сервисе, ассортименте и коммуникациях. Она основывается на коммуникационной платформе «Другие правила». Первый салон в таком формате уже открылся в Москве на улице Тверской, 25/9. Tele2 разработала новый тип коммуникации с посетителем и задействовала digital-технологии, чтобы установить открытое взаимодействие с посетителями. С помощью планшета консультант сможет обслужить клиента в любой точке зала и принять оплату товара. Вместо традиционных кассовых зон и больших мониторов в салоне установили легкую стойку на ресепшене.

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«Мы продолжаем развитие коммуникационной платформы "Другие правила": вместе с продуктом и маркетингом меняется наша розница. По итогам прошлого года потребление интернет-трафика на одного пользователя выросло почти в полтора раза — это говорит о том, что наша аудитория становится все более цифровой», — рассказал директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2 Игорь Майстренко.



Также в магазинах появилась виртуальная витрина «Все в один клик». На ней клиенты смогут проверить карту зоны покрытия Tele2, выбрать номер, оставить заявку на переход по MNP или сменить тариф. Кроме того, в салонах разместили event-дисплеи, на которых отображаются рекомендации и информация о мероприятиях с участием Tele2, предложения программы лояльности «Больше» и заметные события в культурной жизни города. В digital-салонах установили постаматы, в которых посетители могут забрать заказы из интернет-магазинов. Также клиенты Tele2 могут бесплатно выпить кофе в зоне «Бодрящий бонус», причем реализуют эту возможность через digital-технологии — приложение «Мой Tele2».

Выкладку товара тоже делают по digital-подходу. Посетитель может посмотреть смартфоны на интерактивной витрине. Она выводит на большой дисплей характеристики гаджета, отзывы о модели и ее рейтинг. Также Tele2 создала в новых магазинах зону умных вещей. Там представили устройства, не связанные с операторским бизнесом: умные гаджеты, коптеры, VR-очки, action-камеры и компоненты умного дома, сообщили в пресс-службе Tele2.

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