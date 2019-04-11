Кадыров анонсировал ревизию долгов Чечни за газ. И предложил все же простить долг в 9 млрд рублей
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил простить республике долг за газ в 9 млрд рублей, потому что Россия простила старые долги многим государствам
11 апреля Верховный суд Чечни отменил январское решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов за газ с жителей республики. Суд также обязал ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» провести инвентаризацию. Кадыров, комментируя решение суда, выразил надежду, что это позволит навести порядок в вопросе задолженности за газ.
«Мы выражаем надежду на то, что руководство ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" теперь проведет инвентаризацию, определит не подлежащие по закону взысканию долги, примет меры для наведения максимального порядка в этом вопросе», — сказал глава Чечни.
Он добавил, что компания в нарушение закона в течение шести лет не проводила ежегодную инвентаризацию. По его словам, это дало возможность «в нарушение закона предъявлять населению исковые требования», хотя российское законодательство не предусматривает, что дебиторская задолженность с истекшим сроком давности и долги, нереальные для взыскания, списываются на основании данных инвентаризации.
Он напомнил, что во время военных действий газопровод в Чечне был практически полностью разрушен, «газ просто пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов». При этом отсутствовала возможность контролировать потребление газа, не было специалистов, которые могли бы исправить ситуацию.
Глава республики заявил, что настало время всерьез разобраться с приписываемыми Чечне газовыми долгами.
«В первую очередь следует выяснить, каким образом и по каким параметрам определялась эта сумма задолженности. Слишком наивными доказательствами кажутся утверждения о том, что на территорию Чечни было отпущено столько-то кубометров газа, а куда он дальше делся — якобы не наша забота. Только тщательная инвентаризация и совместная работа могут дать точные ответы на непростые вопросы. Но есть еще и другая сторона этого дела. Во всем мире существует практика прощения долгов, в том числе межгосударственная. Это когда государство-кредитор списывает задолженности в силу различных обстоятельств или за давностью лет», — добавил он.
Он также отметил, что Россия простила многим государствам старые долги.
«Этот жест доброй воли всеми принимается положительно. Чечня и ее народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу. И такое решение будет справедливым», — сказал Кадыров.
Как писали Юга.ру, в январе прокуратура Чечни через суд потребовала списать «безнадежную к взысканию задолженность населения» за газ. Иск удовлетворили, ответчика обязали списать долги на 9 млрд рублей.
В «Газпром межрегионгаз Грозный» стали отрицать списание долга, Генпрокуратура назвала необоснованным иск прокуратуры Чечни, а глава республики Рамзан Кадыров заявил, что долг на самом деле не списали, а «проблему превратили в шоу».
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